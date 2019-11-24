النقل العام: بدء تطبيق التذاكر الإلكترونية في الإسكندرية قريبًا

قال المهندس علي صقر، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الحركة بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، اليوم، إن الهيئة بصدد تطبيق نظام التذاكر الإلكترونية، خلال الفترة القادمة.



وأكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن منظومة التذاكر الإلكترونية قد بدأ الإعداد والتجهيزات لها بالفعل، من خلال تركيب الأسلاك والكابلات الخاصة بها، وسوف يطبق النظام قريبًا، وهو المشروع خاص بالهيئة، وسوف يتم تطبيق النظام تدريجيًا، حيث يكون المحصل متواجد في بداية تطبيق المنظومة؛ للحد من الأخطاء، وتلافي عدم حجز التذاكر، أو عدم الإلمام بالقراءة أو الكتابة لبعض الركاب، وهو ما يتم التدريب عليه، حتى يتم الاعتماد الكامل على التذكرة الإلكترونية، دون وجود محصل وهو الاتجاه الذي تعمل به جميع هيئات النقل بالعالم.



وتابع أن هناك مشروعا آخر يتم بالتعاون مع إحدى الشركات الكورية من خلال منحة مجانية للدراسة، تم من خلالها مشروع "الكارت الموحد" الذي يتم استخدامه في جميع وسائل النقل، بل واستخدامه في المولات الكبرى، فهو كارت متعدد الاستخدامات، وسوف يطبق الكارت الموحد لهيئات النقل العام في الإسكندرية والقاهرة.



وأشار "صقر" إلى أن هناك 4 وحدات ترام أوكرانية جديدة وصلت لميناء الإسكندرية، وهناك وحدتين في التجهيز، سوف تصل للإسكندرية في يناير المقبل، ليصبح عدد وحدات الترام الأوكرانية بالإسكندرية 8 وحدات، بما فيها الوحدتان المشغلتان بالفعل في شوارع الإسكندرية.