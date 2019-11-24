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حوادث

ضبط مسجل خطر انتحل صفة ضابط في باب الشعرية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:56 ص
جريدة الدستور
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تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على مسجل خطر في باب الشعرية، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، منتحلًا صفة ضابط شرطة وبحوزته أقراص مخدرة بقصد الاتجار.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة باب الشعرية، بفيد بأن طالبًا عرض "كاميرا" للبيع على أحد مواقع التسويق الإلكتروني وتواصل معه أحد الأشخاص لشرائها واتفقا على التقابل بشارع الجيش بدائرة القسم، وعقب تقابلهما استولى منه على الكاميراعقب إيهامه بأنه ضابط شرطة بدعوى أنها غير مُصرح بتداولها ولاذ بالفرار.

ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، سبق اتهامه فى 14 قضية آخرها "سرقة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته كاميرا ديجيتال "المستولى عليها" وحقيبة بداخلها بعض الملابس والمهمات الأميرية، 220 قرص مخدر، مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بحيازته الملابس المضبوطة بقصد النصب على المواطنين منتحلًا صفة ضابط شرطة، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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