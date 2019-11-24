"الدقهلية": تغيير أسماء القرى المنافية للآداب "شاق".. والأهالى: بتحرجنا

قال محافظ الدقهلية، إن تغيير أسماء الشوارع والقرى يتم من خلال بعض الإجراءات القانونية، أولها أن يتقدم أهالي القرية بطلب لتغيير الاسم، وبعد ذلك يتم عرض الاسم الجديد على لجنة المسميات للبت فيه، والعرض بعد ذلك على المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار.



وأوضح المحافظ أن تغيير الأسماء أمر شاق، يتطلب تغيير البيانات الشخصية لكل المواطنين داخل القرية.



وكانت النيابة الإدارية ببلقاس وجمصة، محافظة الدقهلية، قد طالبت بتغيير أسماء بعض القرى بنطاق مركز بلقاس؛ بسبب ما وصفت بمنافاتها للآداب والأخلاق العامة.



وأشارت النيابة إلى وجود عدد من أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التي تحمل دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق العامة، أو دلالات عنصرية وأسماء غير مفهومة بالمخالفة للقانون، وذلك "لاتخاذ اللازم نحو مراجعة تلك الأسماء وتغييرها والإفادة منها "أبوعرصة" وهو اسم ينافي الآداب والأخلاق العامة، مما يستوجب تغيير الاسم، وتم تكليف قسم المعلومات وإدارة المجالس واللجان برئاسة مركز ومدينة بلقاس بإمداد النيابة بأسماء القرى التابعة لمركز بلقاس.



وذكرت المذكرة بعض أسماء القرى والعزب والكفور، على سبيل المثال منها: كوم اليهود، والعبيد، والسود، وواعر، والشلطيطة، وعزبة كفر الغول، مؤكدة أن هذا من شأنه تسبب الحرج للمواطنين المقيمين بتلك الجهات جراء هذه الأسماء.



وأوضح هادي مختار، أحد أهالي قرية أبو عرصة، أن الاسم يجعله مثار سخرية وسط أصدقائه بالجامعة، قائلا "بتكسف أقول قدام صحابي"



وقال مهدي عرفات، موظف: "تقدمنا بكثير من طلبات تغيير الاسم في عهود محافظين سابقين، ولكن دون جدوى"، مطالبا بضرورة تغيير اسم القرية الذي يحمل كوم اليهود.