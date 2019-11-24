بـ"ملابس مكشوفة".. شاهد لاميتا فرنجيه في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت "لاميتا" بإطلالة أفريقية جريئة، مرتدية فستان قصير من اللون الأسود، واعتمدت على ربط تربون من منقوش بالرسومات الملونة، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



وعلقت "لاميتا" على الصورة، قائلة: "سيدة أفريقية هائلة ناعمة وقوية.. أنا مجرد امرأة قوية وأنا أعلم قيمتها.. تحية إلى أفريقيا من هذا المنصب".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه، كان مشاركتها في فيلم "بنت من دار السلام" إنتاج 2014، وشارك في بطولته رندا البحيري، رحاب الجمل، ماهر عصام، روان الفؤاد، نادية العراقية، محمد الدقاق، محمود الجبلاوي، وصبري عبد المنعم، ومن تأليف وإخراج طوني نبيه.