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حوادث

القبض على سائق قتل شابًا أمام منزله في أسوان

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:53 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان من القبض على سائق قتل صاحب منزل في أسوان، بعد توقفه للحديث في التليفون أمام منزله.

تلقى قسم شرطة أول أسوان إشارة من مستشفى بوصول عامل متوفي إثر إصابته بجرح طعني بالصدر، وأكد شقيقه علمه من الأهالي بحدوث مشاجرة بين شقيقه وأحد الأشخاص "غير معلوم لديه" بمحيط منزلهما تعدى خلالها الهارب على شقيقه بالضرب فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعلى الفور تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة "سائق"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها والمحتمل هروبه واختبائه بها.

وأسفرت الجهود عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لحدوث مشادة كلامية بينه والمجني عليه بسبب وقوف المتهم أمام منزل المجني عليه والتحدث بالهاتف المحمول، مما أثار شك وريبة الأخير وشعوره بتواجد المتهم أمام المنزل لسرقته فتعدى عليه بعصا مما دعى المتهم للتعدي عليه بسلاح أبيض "خنجر" فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وأرشد عن الأداة المستخدمة.

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