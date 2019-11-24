الداخلية تحبط تهريب 12 شابًا بطريقة غير شرعية

تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهريب 12 شابًا بطريقة غير شرعية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الهجرة غير الشرعية.



وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اعتزام بعض الأشخاص بمحافظة مرسى مطروح، تهريب مجموعة من الشباب المصري إلى إحدى الدول المجاورة عبر الدروب والمدقات الصحراوية بعد استقطابهم من محال إقامتهم.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن مطروح، أمكن إحباط محاولة تهريب 12 شخصًا من المهاجرين غير الشرعيين أثناء تواجدهم بالقرب من موقف السلوم بمدينة السلوم تمهيدًا لاصطحابهم بمعرفة أحد المهربين لتهريبهم إلى إحدى الدول المجاورة.



وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان وأنهما يستقطبان المهاجرين غير الشرعيين من محال إقامتهم بقصد تهريبهم إلى إحدى الدول المجاورة بمعرفة أحد الأشخاص "محدد" مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 20 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه مصري عن كل شخص.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط القائمين على عملية التهريب.