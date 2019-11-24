بنتا عمرو دياب تشعلان "إنستجرام" في أحدث ظهور لهما (صور)

شاركت زينة عاشور، طليقة "الهضبة" عمرو دياب، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها رفقة أبنائها.



وظهرت "زينة" رفقة بنتيها كنزي وجنى، مرتديتين فساتين قصيرة، وابنها عبد الله، ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها، ومحبي الهضبة عمرو دياب.



وكان المطرب عمرو دياب، أحيا حفلا غنائيا داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وأحمد شوقي، مدير المهرجان، والفنان عمرو يوسف، والنجمة يسرا، وإلهام شاهين، وعبير صبري، وبشرى، وشيرين رضا، وأحمد داوود، والسيناريست تامر حبيب، والنجم أحمد حلمي، ودينا الشربيني ونجلاء بدر، وأيتن عامر وغيرهم.

