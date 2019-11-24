إزالة 4241 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 14 في المنيا

نجحت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، في إزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ الموجة الرابعة عشرة من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب"، في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.



قال محافظ المنيا، إنه تم إزالة واسترداد 298 حالة تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الثالث عشر من الموجة، منها 156 حالة إزالة تعد بالبناء بمساحات 24807 أمتار مربعة، و142 حالة إزالة زراعة على مساحة 14095 فدانًا، ليصل بذلك إجمالي الحالات التي تم إزالتها منذ بداية الموجة إلى 4241 حالة، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين.



وأكد المحافظ استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة، واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.