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عالم

المصالحة الروسي: مساعدات إنسانية لمدينة "الحسكة" السورية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:13 ص
جريدة الدستور
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أعلن المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا اليوم الأحد، أن عسكريين روس قاموا بتوزيع مساعدات إنسانية في مدينة الحسكة السورية.

وقام المركز اليوم بتوزيع مساعدات إنسانية لأول مرة في مدينة الحسكة بشمال البلاد، حيث تم توزيع أكثر من ألف طرد غذائي، يشمل: الدقيق والسكر والأرز والشاي والحليب المكثف".

وأشار سيرجييف إلى أن هذه المساعدات الإنسانية ضرورية للسكان المحليين، وأفاد بأن الشرطة العسكرية الروسية قامت بتأمين الحملة الإنسانية التي بلغ وزنها نحو 6 أطنان.

يُشار إلى أن مركز المصالحة يوزع المساعدات الإنسانية لأول مرة في هذه المناطق، بعد التوصل إلى مذكرة تفاهم بين تركيا وروسيا.

كانت روسيا وتركيا قد وقعتا في 22 أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم من 10 بنود، وعلى وجه الخصوص، بشأن إدخال وحدات فرعية تابعة للشرطة العسكرية الروسية وخدمة الحدود السورية على الجانب السوري من الحدود مع تركيا خارج منطقة عملية "نبع السلام" التركية، وذلك بمهمة المساهمة في انسحاب الفصائل الكردية مع أسلحتهم إلى مسافة 30 كيلومترا من الحدود السورية التركية.

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