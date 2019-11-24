العراق يكشف عن تقديم ملفات الفساد إلى لجنة النزاهة

كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية وليم وردة عن تقديم كل ملفات الفساد إلى لجنة النزاهة النيابية في كل المحافظات العراقية.



وقال وليم- في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد- إن "الحكومة العراقية جادة في محاسبة كل المتورطين والمتهمين في قضايا فساد بينهم وزراء سابقون ومحافظون وشخصيات من هيئات مختلفة ورجال أعمال في البلاد".



وأشار المتحدث العراقي إلى تقديم الكثير من الشخصيات إلى المحاكم بتهم تتعلق بارتكاب جرائم فساد في البلاد، دون أن يشير إلى هوية هذه الشخصيات.



وحول التعديل الوزاري، أكد وليم وردة أن مسألة البحث عن مرشحين يتمتعون بالنزاهة ومقبولين من الشارع العراقي تعد من أهم الأسباب التي أدت إلى تأخر التعديل الوزاري في البلاد.



ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة بغداد ومحافظات أخرى منذ أواخر الشهر الماضي تظاهرات عدة؛ للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلًا عن المطالبة بالإصلاح.