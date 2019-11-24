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محافظات

الغاز الطبيعي يصل روضة السيدة.. والأهالي يقترحون اتحاد ملاك (فيديو)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:40 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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أمضت الدولة المصرية بسرعة البرق في تنفيذها لمخطط تطوير العشوائيات، بعد أن أمسكت الجرح الذي دام في الجسد الدولة المصرية لعقود من الزمن، وقسمت العشوائيات بمحافظة القاهرة وباقي المحافظات وفقًا للخطورة وأولوياتها، وجاء ترتيبها "أ، ب، ج" من حيث درجة الخطورة المصحوبة بالأولوية في العمل.

وعملت الحكومة على إنهاء كافة العشوائيات بمحافظة القاهرة الدرجة "ب"، حسب ما أكده المسئولون المعنيون بمحافظة القاهرة بالانتهاء الكامل من إزالة العشوائيات الخطرة صاحبة الدرجة "ب"، وجاء من بين المناطق "تل العقارب سابقًا" "روضة السيدة زينب" حاليًا، بتكلفة قاربت لـ330 مليون جنيه، عملت محافظة القاهرة مع صندوق تطوير العشوائيات، بإخراج الأهالي إلى مدينة بدر وإعادتهم مرة أخرى بعد أن تم تطوير المنطقة العشوائية الخطرة من أقصى العشوائية إلى أقصى الرقي.

بمجرد دخولك إلى روضة السيدة زينب سيصاحبك شعور بأنك بأحد المدن الإسلامية في العمارة، الطراز المعماري، واللمسات الخاصة بالشرفات الخشبية وأوجه العقارات، والمشايات والتقاسيم الخاصة بالمشاة بين المدينة تصطحبك إلى مصر العتيقة.

في البداية، قال جمعة رمضان كامل، الحاصل على بكالوريوس علوم شرقية قسم عبري، أحد سكان روضة السيدة زينب، إنه ولد بأبوفيا سابقًا "الروضة" حاليًا، وهو مسقط رأس أبيه وجده، مؤكدا أن المنطقة واجب حمايتها والدفاع عن ما قدمته الدولة لسكان وأهل المنطقة، من منازل جديدة بطراز معماري فاخر، والذي يجب أن يقابله تطوير لأهالي المنطقة نفسها.

واقترح "رمضان" أن يشكل اتحاد ملاك للعقارات بتولي كل كافة الأعمال ومراجعة جميع طلبات الأهالي وتقديمها إلى المختصين للمحافظة، وتحصل كل الأموال الخاصة بالأهالي، واشتراكات الغاز وغيرها، والذي سيؤثر إجابيًا على روح المنطقة الفاخرة والحفاظ عليها.

- روضة السيدة زينب تستقبل الأهالي لتقديم طلبات الغاز طبيعي
عند دخولك لمدينة العمرانية، صاحبة الطراز الفاخر، ستجد توافد الأهالي أمام أحد محلات روضة السيدة زينب؛ للتقدم لطلبات الغاز الطبيعي وسط مظاهر من الفرح، على وجوه كبار السن، وذلك لتوصيل الغاز الطبيعي للمنطقة التي كان لا يوجد بها صرف صحي من الأساس، حسب حديث الأهالي.

وقالت "سهير رمضان" القاطنة بالعقار رقم "8" بروضة السيدة، والمالكة قديمًا بأبو وافية، إن المنطقة كانت بلا أية خدمات قديمًا، والآن هي أتت لتقدم على الغاز الطبيعي، مشيدة بما حققه الرئيس السيسي من إنجاز لأهالي المنطقة، وترى به الأب الذي أنقذ سكان المنطقة، يستقبل المختص أوراق المتقدمين ويسلم إيصال لأهالي المنطقة، والأهالي تتهافت عليه لتسجيل أسمائهم.

ويضيف جمعة رمضان، أنه منذ رجع من مساكن مدينة بدر؛ ولم يشهد على انقطاع كهربائي أو عطل بالصرف الصحي.

- بالوعات بروضة السيدة زينب لاستيعاب الأمطار
تؤكد "آمنة محمد"، الموظفة بالتربية والتعليم، أن روضة السيدة زينب لم تتأثر بالسيول والأمطار، والمياه لم تتراكم بالمنطقة بالمرة، مشيرة إلى أن يوم السيول كان يومًا ترافيهًا بالمنطقة، فمتابعة الأمطار بالمنطقة كانت في منتهى الجمال.

- الأفران والخدمات وحرس خاص وآخر أمني بالمنطقة
بمجرد دخولك من بوابات روضة السيدة زينب ستجد المنطقة تملئها الحياة، الأطفال يعودون من المدارس، والأهالي اعتادوا على المنطقة الجديدة، حيث تقول "فهيمة أنور" إنها منذ سكنت بالمنطقة وجددت حياة جديدة لم تعشها من قبل من خدمات ومرافق عامة، وأمن خاص "سكيورتي" وأمن من الداخلية يتولون حراسة المنطقة، والتي كانت تراه عبر التلفزيون، ولا تتخيل أن تعيش فيه وسنها مقارب من الـ65 عاما.

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