أولياء أمور مدرسة دولية بـ6 أكتوبر: أولادنا معرضون للخطر

استغاث أولياء أمور المدرسة الرسمية الدولية فرع 6 أكتوبر، بوزارة التربية والتعليم بسبب تدنى المستوى التعليمى.



وقال أولياء الأمور خلال استغاثتهم، إنه تم فتح المدارس الدولية الحكومية هذا العام، ومن المفترض أن يكون بها منهج أكاديمي بأساليب مبتكرة، حتى شكل الأبنية التعليمية.



وأشار أولياء الأمور لـ"الدستور"،إلى أن المدرسة لم تحقق شرطا من شروط المدارس الدولية، لا يتوافر بها معلمون مؤهلون لتدريس مناهج دولية، بالإضافة إلى عدم وجود قنوات تواصل نهائيا مع مدرسات الفصول لمعرفة مستوى الطالب أو ما تتم دراسته.



اشتكى أولياء الأمور أيضًا من عدم نظافة دورات المياه مما يسبب خطورة على صحة الأطفال، عدم وجود أفراد أمن خصوصًا أن المدرسة فى مكان غير آمن مما يعرض التلاميذ لعمليات خطف.



وقال أولياء الأمور لـ"الدستور" إن إدارة المدرسة لا تتعاون نهائيًا معهم، وردودها غير منطقية، وعشوائية.



واختتم أولياء الامور: "نرجو النظر بعين الاعتبار للتلاميذ، فالمشاكل بسيطة ويوجد لها كثير من الحلول والبدائل لكن يظل التعسف من الإدارة مستمرا".



