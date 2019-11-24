استشارى: ممارسة الرياضة الخاطئة تسبب خشونة المفاصل (فيديو)

وأشار "الهميم"، إلى أن ممارسة الرياضة بطريقة خاطئة أيضًا تؤثر في آلام الركبة، وصعود السلم وهبوطه كثيرًا من الأسباب المؤثرة في تآكل غضاريف الركبة، إضافة إلى أن التدخين له عامل مؤثر جدًا في خشونتها، وعدم الاهتمام بالإصابات التي يمكن أن تتعرض لها الركبة من قطع في الرباط الصليبي وغضروف يقلل من العمر الافتراضي لها.





قال الدكتور رضا الهميمي، استشاري علاج العظام، إن هناك العديد من الأسباب لآلام الركبة، ولكن من أكثر هذه الآلام شيوعًا هي خشونة المفاصل أو الالتهاب العظمي الغضروفي في الركبة.وأضاف "الهميمي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه من الآلام الطبيعية المتعلقة بالتقدم في السن هو ألم الركبة والعظام، أما غير الطبيعي هو الشعور بهذه الآلام في سن متقدمة، لافتًا إلى أن أسباب ذلك هو الوزن الزائد.