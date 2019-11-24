البنوك تصعد بمؤشرات بورصة البحرين فى مستهل التعاملات

، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08%، رابحا 1.16 نقطة ليصل إلى مستوى 1506.81 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات التأمين والبنوك والاستثمار.



وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2.2 مليون سهم بقيمة 242.7 ألف دينار.



وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة نمو 12.32%، مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 3.57%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.16%، مدفوعا بصعود سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.67%.



كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.31%، مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى إف إتش المالية بنسبة 1.35%.



كانت بورصات الخليج، قد أغلقت تعاملات الأسبوع على هبوط يدعم من تراجع أغلبية أسهم القطاعات المختلفة.

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالية