استعجال تقرير الإذاعة والتلفزيون في ضبط رئيس حي متهم بالرشوة

استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار عصام خلفية، تقارير اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في ضبط رئيس حي غرب مدينة نصر السابق واثنين آخرين، في اتهامهم بتقديم رشوة مالية لموظف بإدارة الأملاك الحكومية مقابل تقنين أوضاع مساحات مختلفة من الأراضي في نطاق حزام الدائري الإقليمي.



وخلال التحقيقات أقر المتهم الأول بأنه أثناء عمله بالحي وبتردد المتهمين الثاني والثالثة، عضوين بجمعية خيرية، على الحي، نشأت بينهم علاقة صداقة وبتركه العمل بالحي طلب المتهمان مساعدته في تقنين مساحات من الأراضي بنطاق الحزام الدائري الإقليمي.



وتابع المتهم، أنه أبلغهما بأن هناك أحد الموظفين بالأملاك الحكومية مسئول عن الملف الخاص بتقنين الأراضي وبالتوجه له عرض المتهمان الثاني والثالثة على الموظف مبلغا ماليا كرشوة، بالإضافة لعضوية الجمعية، قائلًا: "لكنني لم أعرض على الموظف أي رشوة أنا كنت وسيطا فقط".



واقر المتهمان الثاني والثالثة بعرض رشوة مالية على الموظف مقابل تقنين الأراضي، وأنه تم الاتفاق على التقابل في كافيه بمصر الجديدة وهناك تم القبض عليهما.



وخلال التحقيقات قال الموظف: "منذ أيام بدأ رئيس حي غرب مدينة نصر وآخرين بالتردد على إدارة الأملاك الحكومية في سبيل تقنين مساحات من الأراضي بالمخالفة للقرارات الصادرة، فعرضوا عليا رشوة مالية، فتوجهت للرقابة الادارية وقدمت بلاغ ضد المتهمين فطلب مني ضابط الرقابة الإدارية استدراجهم وإيهامهم بالموافقة على العرض وبالفعل طلبت منهم الحضور لدفع مقدم الرشوة في كافيه بمصر الجديدة".



وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، أن المتهمين عرضوا على الموظف عضوية بالجمعية ومبلغ 60 ألف جنيه كمقدم رشوة في سبيل تقنين أوضاع الأراضي لضمها للجمعية.