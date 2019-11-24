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مصر

25.4 % زيادة بحجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال عام 2018 ليبلغ مليارا و872 مليون دولار مقابل مليارا و493 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة 25.4%.

وأوضح الإحصاء - في بيان اليوم الأحد حول التبادل التجاري مع دول حوض النيل خلال عام 2018 - ارتفاع قيمة إجمالي الصادرات إلى دول حوض النيل لتبلغ مليارا و204 ملايين دولار عام 2018 مقابل مليارا و113 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة 8.2%.

وأشار إلى أن السودان استحوذت على المركز الأول بقيمة صادرات بلغت (399.3 مليون دولار) بنسبة 33.2 % من إجمالي التكتل، يليها كينيا بقيمة صادرات (354.6 مليون دولار) بنسبة 29.4 %، ثم أثيوبيا بقيمة صادرات (169.0 مليون دولار) بنسبة 14.0 % وأريتريا بقيمة صادرات بلغت (116.2 مليون دولار) بنسبة 9.6 % من إجمالي التكتل، وأوغندا بقيمة صادرات (82.9 مليون دولار) بنسبة 6.9 % من إجمالي التكتل.

ولفت إلى أن قيمة الواردات من دول حوض النيل بلغت 668 مليون دولار عام 2018 مقابل 380 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة 75.8%.

وأوضح أن كينيا استحوذت على المركز الأول بقيمة واردات بلغت (287.3 مليون دولار) بنسبة 43.0%، يليها السودان بقيمة واردات بلغت (207.5 مليون دولار) بنسبة 31.0 % من إجمالي التكتل، والكونغو بقيمة واردات بلغت (148.0 مليون دولار) بنسبة 22.1 %، وأثيوبيا بقيمة واردات بلغت (10.3 مليون دولار) بنسبة 1.5 %، ثم أوغندا بقيمة واردات بلغت (7.8 مليون دولار) بنسبة 1.2 % من إجمالي التكتل.

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