محاكمة مسئولة بهيئة المجتمعات العمرانية بتهمة سب زميلها

أحالت النيابة الإدارية المشرفة على الإدارة المركزية للعقود والعطاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "وكيل أول وزارة" للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تعديها على زميلها رئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية والتجارية "وكيل وزارة" أثناء العمل.



كشفت التحقيقات في القضية رقم 219 لسنة 61 قضائية عليا، أن "عزة. ح" المشرفة على الإدارة المركزية للعقود والعطاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "وكيل أول وزارة" خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.



وتبين من أوراق القضية أن المحالة تعدت بالألفاظ غير اللائقة التي تنطوي على السب والقذف أثناء العمل وبسببه وبمقر العمل على "خالد. أ"، رئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية والتجارية "وكيل وزارة" بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



تضمنت قائمة أدلة الثبوت في القضية أقوال الشهود "هناء. ع"، و"شريف. ع"، المحاسبين بقطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، و"السيد. ع"، الموظف السابق بالهيئة.



واستندت النيابة الإدارية إلى المذكرتين المقدمتين من "عزة. ح"، رئيس الإدارة المركزية للعقود والعطاءات، و"خالد. أ" "الشاكي" للعرض على النائب الأول لرئيس الهيئة بسرد وقائع الشكوى، وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى ما تقدم.