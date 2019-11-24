مجازاة مدير تعليم الأقصر بسبب امتحانات الثانوية العامة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 133 لسنة 61 قضائية، بمجازاة مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، بعقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات جسيمة في امتحانات الثانوية العامة.



أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بأن "طه. ب" مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر (وكيل وزارة) لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ومدونات السلوك الوظيفي.



وتبين من أوراق القضية أن المخالف شكل خلال الفترة من أول إبريل 2017 حتى 17 يونيو 2017 قبل إحالته للمعاش، اللجنة الثلاثية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2016 2017 رغم عدم اختصاصه بذلك لوجود مانع لديه.



وكشفت التحقيقات عن تعمد المتهم عدم اختيار وكيل المديرية حينذاك لرئاسة اللجنة أو إخطارها بالتعليمات الواردة لمكتبه بشأن إمتحانات الثانوية العامة، وحرر مذكرة بتاريخ 17 يونيو 2017 موجهة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم ضد وكيل مديرية تعليم الأقصر ضمنها وقائع مخالفة للحقيقة.