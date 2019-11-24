بابا الفاتيكان يدعو لعالم بلا أسلحة نووية

أكد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، أن عالمًا خاليا من الأسلحة النووية "ممكن وضروري"، داعيا إلى اتخاذ إجراء من جانب الجميع لتحقيق ذلك، موضحًا أن امتلاك أسلحة الدمار الشامل النووية وغيرها ليس هو الحل للرغبة الإنسانية في الأمن والسلام والاستقرار.



ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن البابا فرنسيس قوله - في خطاب ألقاه في ناجازاكي - " إن واحدة من مدينتين في العالم قصفت بالقنابل الذرية، وإن عالم سلام خال من الأسلحة النووية هو طموح الملايين من الرجال والنساء في كل مكان، ولجعل هذا الهدف حقيقة واقعة يتطلب الأمر مشاركة الجميع الأفراد والمجتمعات الدينية والمجتمع المدني والبلدان التي تمتلك أسلحة نووية وتلك التي لا تملك، والقطاعين العسكري والخاص، والمنظمات الدولية.



وجاء الخطاب في ظل خلاف واشنطن وموسكو بشأن الأسلحة منذ انتهاء معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى في أغسطس الماضي، وهي معاهدة أبرمت عام 1987 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، كما أثارت برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية والأنشطة النووية الإيرانية مخاوف بشأن سباق تسلح جديد.



وطلب البابا من القادة السياسيين، ألا ينسوا أن الأسلحة النووية لا يمكن أن تحمينا من التهديدات الحالية للأمن القومي والدولي، لافتًا إلى أن امتلاك أسلحة الدمار الشامل النووية وغيرها ليس هو الحل للرغبة الإنسانية في الأمن والسلام والاستقرار.



ومن المقرر أن يسافر البابا في وقت لاحق اليوم الأحد، إلى هيروشيما، المدينة اليابانية الأخرى التي ضربتها قنبلة ذرية أمريكية في الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن يدعو لعالم خالٍ من الأسلحة النووية في خطاب في حديقة السلام التذكارية.



وكان البابا قد وصل إلى اليابان في جولة تستمر أربعة أيام، وهي أول زيارة لبابا لليابان منذ 38 سنة.