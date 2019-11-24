الأحد 24 نوفمبر 2019 الموافق 27 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بابا الفاتيكان يدعو لعالم بلا أسلحة نووية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:41 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، أن عالمًا خاليا من الأسلحة النووية "ممكن وضروري"، داعيا إلى اتخاذ إجراء من جانب الجميع لتحقيق ذلك، موضحًا أن امتلاك أسلحة الدمار الشامل النووية وغيرها ليس هو الحل للرغبة الإنسانية في الأمن والسلام والاستقرار.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن البابا فرنسيس قوله - في خطاب ألقاه في ناجازاكي - " إن واحدة من مدينتين في العالم قصفت بالقنابل الذرية، وإن عالم سلام خال من الأسلحة النووية هو طموح الملايين من الرجال والنساء في كل مكان، ولجعل هذا الهدف حقيقة واقعة يتطلب الأمر مشاركة الجميع الأفراد والمجتمعات الدينية والمجتمع المدني والبلدان التي تمتلك أسلحة نووية وتلك التي لا تملك، والقطاعين العسكري والخاص، والمنظمات الدولية.

وجاء الخطاب في ظل خلاف واشنطن وموسكو بشأن الأسلحة منذ انتهاء معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى في أغسطس الماضي، وهي معاهدة أبرمت عام 1987 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، كما أثارت برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية والأنشطة النووية الإيرانية مخاوف بشأن سباق تسلح جديد.

وطلب البابا من القادة السياسيين، ألا ينسوا أن الأسلحة النووية لا يمكن أن تحمينا من التهديدات الحالية للأمن القومي والدولي، لافتًا إلى أن امتلاك أسلحة الدمار الشامل النووية وغيرها ليس هو الحل للرغبة الإنسانية في الأمن والسلام والاستقرار.

ومن المقرر أن يسافر البابا في وقت لاحق اليوم الأحد، إلى هيروشيما، المدينة اليابانية الأخرى التي ضربتها قنبلة ذرية أمريكية في الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن يدعو لعالم خالٍ من الأسلحة النووية في خطاب في حديقة السلام التذكارية.

وكان البابا قد وصل إلى اليابان في جولة تستمر أربعة أيام، وهي أول زيارة لبابا لليابان منذ 38 سنة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

كيف حاول "الإخوان" اختطاف فوز المنتخب الأولمبي؟

منذ حوالي 16 ساعة

حنان ترك: فيفي عبده وراء قراري بالانفصال ليلة الزفاف

منذ يوم

تقرير رسمى: 14 كشفًا بتروليًا جديدًا في 5 مناطق

منذ حوالي 14 ساعة

محمد الباز يرد على أكاذيب المحامى "الضلالى" أحمد البحقيرى

الصور

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

حنان ترك: فيفي عبده وراء قراري بالانفصال ليلة الزفاف

إحالة 8 مسئولين بالسكة الحديد للمحاكمة لتحرك قطار بدون سائق

نقيب الممثلين يرد على شائعة وفاة الفنان حسن حسنى

محمد الباز يرد على أكاذيب المحامى "الضلالى" أحمد البحقيرى

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

الكلاب تبلغ منتصف أعمارها بيولوجيا في عامها الثاني

علماء يستخدمون الذكاء الاصطناعى لتصميم دواء جديد للسل

المضادات الحيوية تزيد خطر الإصابة بالشلل الرعاش

أمريكا تحظر جميع أنواع التبغ ذات النكهة

الرئيس نيوز

هدوء موجة تراجع الدولار.. والسعر يستقر عند 16.05 جنيه فى بداية التعاملات

"الجمارك" تضبط محاولة تهريب سبائك فضية بقيمة 180 ألف جنيه

في الذكرى الثانية لحادث مسجد الروضة.. بكري: العار سيلاحق القتلة والممولين

مصادر: مفاوضات "جي بي مورجان" لضم السندات المصرية في مراحلها الأخيرة

منوعات

2147 حالة وفاة بأمراض معدية في الصين خلال شهر

دراسة: ارتفاع سرعة الرياح السطحية فى العالم منذ عام 2010

تكلفة الرحلة بمروحية شركة أوبر أقل تكلفة من الرحلة بسيارتها

علماء يكشفون حساب عمر الكلاب مقارنة بالبشر

كشكول

شوقي عن قرار "ملكية الأجانب": لن نسمح لأحد بالتحكم في عقول أولادنا

"يوهانسن" تتفقد عددًا من المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد

بدء اختبارات مسابقة القرآن لطلاب المعاهد الأزهرية بأسيوط

ننشر القائمة المبدئية للمتقدمين لرئاسة جامعة بورسعيد (صورة)

إسلام سياسي

البرلمان العربي يطالب الكونجرس برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

العراق يقصف أوكار داعش في صلاح الدين

خطط لتفيذ أعمال إرهابية.. الحكم بالسجن على إرهابي مغربي في إيطاليا

تقرير يكشف جرائم الاتراك والعثمانيين ضد مصر على مدار التاريخ

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
كل هذا المرار.. فى بنى مزار
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
المزيد

الثقافة

متحف فلورنسا يستعيد مجموعة نحتية لـ "مايكل أنجلو"

اليوم.. افتتاح معرض الخط العربى "نبض القلم" ببيت السنارى

فعاليات مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية اليوم

ألكسندر بيك.. مراسلًا حربيًا فى "قصة الرعب والجرأة"

صفحتنا ع الفيس بوك