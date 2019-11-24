إغلاق الطرق المؤدية للسفارة الأمريكية بلبنان

أغلق الجيش اللبناني، اليوم الأحد، الطرق المؤدية إلى السفارة الأمريكية في بيروت بالأسلاك الشائكة، ووصول تعزيزات عسكرية وأمنية إلى هذه الطرق.



ونقلا عن وسائل الإعلام اللبنانية، يتخذ الجيش إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة الأمريكية في عوكر، حيث وصلت قوة من المغاوير، وأخرى من مكافحة الشغب، علاوة على سيارات الدفاع المدني والصليب الأحمر، وذلك في ضوء دعوات لتنظيم تظاهرة أمام السفارة الأمريكية رفضًا للتدخلات الخارجية بشئون لبنان.



ويسعى المتظاهرون إلى إيصال رسالة تطالب فيها الجماهير الطبقة السياسية الحاكمة بالتعجيل في تشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة سعد الحريري، الذي قدم استقالته في أواخر أكتوبر.