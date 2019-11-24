استعجال التحريات حول قاتل صديقه بـ12 طعنة في السلام

استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول، اليوم الأحد، تحريات المباحث الجنائية في اتهام شاب بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما.



وقال المتهم خلال التحقيقات: "أنا والمجني عليه من سوهاج وجينا القاهرة علشان ناكل عيش واشتغلنا حاجات كتير وكنا بنشيل الفلوس اللي اشتغلنا بيها علشان نفتح مشرع لينا وآخر مبلغ وصلنا ليه كان 40 ألف جنيه، وقبل الواقعة كنت حاسس إن المجني عليه عاوز ياخد الفلوس ويهرب".



واستطرد المتهم: "وضعت خطة للتخلص من صديقي علشان أخد الفلوس كلها واتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا واشتريت سكين لتنفيذ الجريمة، وطلبت منه نتمشي شوية على طريق مصر - الإسماعيلية ووصلنا لكوبري وهناك خلصت عليه بـ12 طعنة وخت الفلوس منه ورجعت الشقة حتى تم القبض عليا".



وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود إخطار لمباحث العاصمة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج، باستقباله "خ. م" 29 سنة، جثة هامدة، تم إجراء التحريات وجمع المعلومات التي تبين من خلالها أن وراء الجريمة صديق المجني عليه.



وباستكمال الفحص وبإجراء المناظرة للجثة تبين وجود طعنات متفرقة بالجسد، بالإضافة لوجود سحجات متفرقة، وأن الوفاة نتيجة الطعن بسلاح أبيض.



تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق.