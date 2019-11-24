مفاجأة.. "الطالبة النينجا" اختلقت قصة خطفها لجذب انتباه أسرتها

في واقعة غريبة اعترفت أمل سيف محمد سيف، الطالبة بكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس، باختلاقها قصة خطفها والهروب من خاطفيها، بعدما اعتدت عليهم، وأطلق عليها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "الطالبة النينجا"، للفت اهتمام عائلتها لها.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من قسم شرطة القنطرة شرق، من والد الطالبة يفيد باختفائها والعثور على هاتفها وبطاقتها بجوار كلياتها، وحرر محضر بالواقعة رقم 302 لسنة 2019.



وفوجئوا بعودة الفتاة، قائلة إن سيدة منتقبة خطفتها من ميدان الفردوس بعدما خدرتها ونقلتها لمنزل بمنطقة شبرا بالقاهرة، وعندما أفاقت وجدت فتاة أخرى مخطوفة، فاعتدوا على أحد الخاطفين وفروا هاربين من المنزل المختطفين به في شبرا واتصلت بهم، بعد نجاحها في الهرب لتعود للمنزل.



فيما كشفت تحريات المباحث اختلاق الفتاة لرواية اختطافها وهروبها من الخاطفين؛ لمحاولة جذب انتباه أسرتها لها.



وبمواجهة الفتاة بعدم الظهور على أية كاميرات في المنطقة التي ادعت الاختطاف منها؛ أكدت اختلاقها للواقعة لجذب انتباه أسرتها لها، وزيادة اهتمامهم بها.