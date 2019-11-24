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حوادث

تجديد حبس قاتل طليقته وشقيقها بـ37 طعنة في المرج

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:31 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، حبس موظف، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طليقته وشقيقها بـ37 طعنة، في المرج، بعد علمه بزواجها من آخر.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا مفاده ورود بلاغ لقسم شرطة المرج بورود إشارة من مستشفى، باستقبال كل من "سحر. أ" 48 سنة، ربة منزل "متوفية" إثر إصابتها بـ11 طعنة متفرقة بالجسم، وشقيقها "حسام" 25 سنة، عاطل، توفي إثر إصابته بـ25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرقبة.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال زيارة المجني عليهما لنجل الأولى "شادي ص"، والمقيم طرف والده - طليق المجني عليها - ويدعى "ص. ح" 53 سنة، موظف بشركة للمقاولات، حدثت بينهما والأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجني عليها بشخص آخر، فتطورت إلى مشاجرة تعدى على أثرها المتهم على المجني عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابتهما المشار إليها والتي أودت بحياتهما ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده طرف أحد أقاربه بمنطقة عزبة الهجانة ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط سلاح الجريمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمة للنيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام.

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