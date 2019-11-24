مصادر تكشف خريطة توزيع التابلت لأولى ثانوى

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لبدء عملية توزيع التابلت على طلاب الصف الأول من الثانوية العامة، وذلك ضمن الخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث من المقرر أن تبدأ عملية التوزيع خلال نهاية الشهر الجاري، وعلى مدار ديسمبر المقبل.



وكشفت مصادر بالوزارة، أن خطة التوزيع ستبدأ بنفس مراحل العام المقبل، حيث ستشمل المرحلة الأولى المحافظات الحدودية "النائية" وبعض محافظات الوجهين البحري والقبلي.



وأشارت إلى أن عدد الأجهزة المقرر توزيعها 650 ألف تابلت، لافتة إلى أن توزيع المرحلة الثانية يبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى بأسبوعين.



وشددت على أن امتحانات الأول والثاني الثانوي ستجرى بنظام الامتحانات الإلكترونية على التابلت، وأن امتحان طلاب الصف الأول في الفترة الصباحية، بينما طلاب الصف الثاني خلال الفترة المسائية خلال شهر يناير لعام 2020.



كانت الوزارة أطلقت نظام الثانوية المعدل للصف الأول الثانوي، بدءًا من العام الماضي 2018- 2019، والذي يهدف إلى تغيير نظام الامتحان الموحد إلى امتحانات إلكترونية، وتعديل أسلوب التقييم وإلغاء نظام الدرجات، ونوعية الأسئلة من قياس الحفظ والتلقين إلى مهارة الحفظ والفهم والتفكير.



وتهدف من استخدام التابلت إتاحة الفرصة الكاملة والمتساوية لجميع الطلاب في هذا الصف الدراسي للحصول على المحتوى الرقمي بالغ الثراء، والذي يوفر المناهج وسبل شرح متعددة الوسائط واختبارات تدريبية، بالإضافة إلى محتوى بنك المعرفة الهائل.