انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى المطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأحد، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب داخل شقة سكنية، لتحديد سبب الحريق.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق في منطقة المطرية، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.



ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

