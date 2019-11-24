إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالبحيرة

أصيب - منذ قليل - 3 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية الشيخ أحمد التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية الشيخ أحمد التابعة لدائرة مركز شرطة ايتاى البارود.



بالانتقال والفحص تبين إصابة "أحمد محمد حسين" سنتين ونصف، باشتباه نزيف بالمخ والبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، "محمد حسين أحمد" 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"رجب حسين" 47 سنة، مصاب بكدمة بالرأس وكدمة باليد اليمنى.



تم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي العام لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق وكشف ملابسات الحادث.