تداول 449 شاحنة و37 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر عن تداول 449 شاحنة بضائع، و37 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى الرياض، الحرية2، بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 161 شاحنة و30 سيارة.



واستقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهى أمانة، الحرية، بوسيدون إكسبريس، عزيز إكسبريس وعلى متنها 164 شاحنة و6 سيارات، وغادرت السفينة New lader.



كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 17 شاحنة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى سينا، آيلة، بريدج وعلى متنها 37 شاحنة وسيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 70 شاحنة.