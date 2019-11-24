ضبط 2111 هاربًا من تنفيذ أحكام في الغربية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حملة موسعة لتنفيذ الأحكام القضائية على الهاربين والخارجين على القانون بالمراكز والمدن.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكري، مدير مباحث المديرية، يفيد تشكيل حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية على الهاربين، أسفرت عن ضبط 543 متهمًا هاربًا من أحكام جزئية، و71 متهمًا هاربًا من أحكام مستأنفة، و2111 هاربًا من أحكام غرامات، و11 هاربًا من أحكام مخالفات، كما تم ضبط 4 متهمين محكوم عليهم في جناية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث حول الهاربين من أحكام.