أستاذ اقتصاد: مؤتمر أفريقيا 2019 يعيد زعامة مصر للقارة (فيديو)
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:18 ص
ياسمين عباسطباعة
قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، إن مؤتمر أفريقيا 2019 يعيد مصر لزعامة القارة الأفريقية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي حتى الثقافي، مشيرًا إلى أن هذا الحدث نتاج جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنوات السابقة من جولات خارجية وعمل العديد من اللقاءات مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم.
وأضاف "صالح"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه أصبح هناك رؤية واضحة وشاملة لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا بحلول 2063، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية بها 1.5 مليار مواطن على مساحة 11 مليون ميل مربع، خاصة أن بها مساحة كبيرة من النشاط السكاني والسوق والمسافة، وأنها تستطيع تحقيق أكبر نمو اقتصادي على مستوى العالم في الفترة القادمة.
وأوضح "صالح"، أنه تم توقيع اتفاقية تنموية قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار، وأن حضور العديد من المؤسسات العالمية والبنوك الدولية هي للدعم من خلال مشروعات تنموية ترفع من شأن الاقتصاد الأفريقي وأيضًا مشروعات لدعم الطاقة والمرأة. شاهد
وأضاف "صالح"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه أصبح هناك رؤية واضحة وشاملة لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا بحلول 2063، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية بها 1.5 مليار مواطن على مساحة 11 مليون ميل مربع، خاصة أن بها مساحة كبيرة من النشاط السكاني والسوق والمسافة، وأنها تستطيع تحقيق أكبر نمو اقتصادي على مستوى العالم في الفترة القادمة.
وأوضح "صالح"، أنه تم توقيع اتفاقية تنموية قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار، وأن حضور العديد من المؤسسات العالمية والبنوك الدولية هي للدعم من خلال مشروعات تنموية ترفع من شأن الاقتصاد الأفريقي وأيضًا مشروعات لدعم الطاقة والمرأة. شاهد