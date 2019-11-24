2147 حالة وفاة بأمراض معدية في الصين خلال شهر

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل وفاة 2147 شخصا بأمراض معدية في البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي.



وذكرت اللجنة – في بيان لها اليوم - أنه تم رصد 597610 حالات إصابة بأمراض معدية في الصين خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة بأمراض معدية من الفئة (إيه) (التصنيف الأخطر في قانون الصين للوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها)، والتي تتضمن أمراض الكوليرا والطاعون.



وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 291746 حالة إصابة بأمراض معدية من الفئة (بي)، والتي أدت إلى 2145 حالة وفاة، موضحة أن أمراض هذه الفئة تتضمن الالتهاب الكبدي الفيروسي والسل والزهري والسيلان والدوسنتاريا.



وتابعت اللجنة أنه فيما يتعلق بأمراض الفئة (سي)، فقد تسببت بحالتي وفاة خلال شهر أكتوبر، حيث تعد أمراض الحمى القلاعية والإسهال المعدي والإنفلونزا هي الأكثر انتشارا في هذه الفئة من الأمراض.