استسلام 22 داعشيًا للقوات الخاصة الأفغانية

استسلم 22 مقاتلًا من تنظيم داعش للقوات الخاصة الأفغانية في إقليم نانجرهار شرق أفغانستان.



وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الأحد، أن مقاتلي داعش استسلموا للقوات الخاصة في منطقة أشين التابعة لإقليم نانجارهار.



وأضاف البيان أن المسلحين سلموا أيضا 18 بندقية هجومية للقوات الخاصة.



يأتي ذلك بعد يوم واحد من استسلام 10 مقاتلين آخرين من نفس التنظيم للقوات الخاصة، بالإضافة إلى استسلام أكثر من 600 مسلح وأسرهم للقوات الخاصة في إقليم نانجارهار.



يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي بدأ عملياته في منطقة أشين منذ ما يقرب من 5 سنوات، في محاولة منه لتحويل المنطقة إلى مركز عملياته الإقليمي.



ومع ذلك تمكنت قوات الأمن الأفغانية التي تدعمها قوات التحالف من قمع المجموعة الإرهابية قبل أن تتمكن من السيطرة على إقليم نانجارهار وأجزاء أخرى من البلاد.