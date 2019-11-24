التعليم ترسل معلمين لليابان للتدريب على أنشطة التوكاتسو في يناير

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يوجد فوج جديد من المعلمين المصريين سيسافر إلى اليابان فى شهر يناير المقبل، بالإضافة إلى عدد من المدربين أيضًا.



وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن المعلمين سوف يحضرون برنامجا مكثفا فى اليابان فى جامعة " فيكوي" عن أنشطة التوكاتسو وأنشطة الحوار والمناقشة وغيرها، أما المدربين سوف يحصلون على برنامج تدريبي للخبراء.



وكانت وزارة التربية والتعليم بدأت فى إنشاء المدارس اليابانية للمرحلة الثانية بعد نجاح المرحلة الاولى التى كانت تضم 35 مدرسة، حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وهيئة الأبنية التعليمية البدء فى إنشاء المرحلة الثانية والتى تضم قرابة 55 مدرسة على مستوى الجمهورية.