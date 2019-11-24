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لعنة سالم إكسبريس: "الدستور" تُبحر على ظهر عبّارة الموت (صور)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:24 م
جريدة الدستور
علي عواد
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السفينة "سالم إكسبريس" اسم لا ينسي بين السفن الغارقة على مستوى العالم، تعرضت للغرق 1991 بالقرب من ميناء سفاجا البحري، كانت قادمة من ميناء جدة السعودي، جراء اصطدامها بحقل شعاب مرجانية ضخم أدى لدخول المياه إلى السفينة وراح ضحيتها 476 شخص.

أصبح حطام السفينة المنكوبة سالم أكسبريس، أهم مواقع الغوص في البحر الأحمر، ويأتي الكثير من سياح العالم لمشاهدة حطامها وما تبقي بها، خاصة بعد أن أصبحت أركانها مناطق بحرية تعيش فيها الكائنات البحرية وانتشرت بها الشعاب المرجانية.

أشرف القاضي أحد الغطّاسين بالبحر الأحمر مدير مركز غطس، يقول إن تلك السفينة أصبحت، الآن، أهم مواقع الغوص وأشهرها عالميًا، ومن خلالها يروج الكثير من مراكز الغوص لرياضة الغطس بالبحر الأحمر.

أضاف القاضي، لـ"الدستور"، أن ما تحتوية السفينة من متعلقات خاصة بضحايها مازالت كما هي، وبين متعلقاتها الكثير من السيارات ذات ماركات عالمية قد تكون انتهي تصميمها، موضّحًا أن ذلك من أسباب شغف الأوروبين للغطس بها.

أوضح القاضي أن السفينة أصبحت أركانها أجواء بحرية لكائنات مختلفة بينها أسماك النيمو ذات الألوان الزاهية، موضحًا أن السفينة تعد من مواقع الغوص الصناعية حيث إن الكثير من دول العالم تقوم بإغراق السفن والمعدات في مناطق بحرية لتصبح موقع مميزًا للغطس.

وعن لعنة تلك السفينة؛ يكشف القاضي أن تلك السفينة طالتها العديد من الشائعات بأنه لا يستطيع أحد أن يسرق شئ منها ومن يفعل ذلك تصبه لعنة السفينة، مؤكدًا أن كل ذلك خرافات، وأن العاملين في مجال الغطس يعلمون جيدا أنها من مصادر الرزق لهم والحفاظ علي ما بها يعد استمرارية لتكون أهم مواقع الغطس علي مستوي العالم.

من ناحيته، قال حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة، إنه منذ 28 عامًا تقريبًا تعرضت سالم اكسبريس للغرق بالقرب من ميناء سفاجا، وتحديدًا في منتصف ديسمبر 1991، وأصبحت بعد ذلك علم من أعلام مواقع الغوص في العالم.

أضاف الطيب، لـ"الدستور"، أن خبر غرقها كان فاجعة كبيرة، خاصة أنه راح ضحيتها 476 شخصًا أغلبهم من العاملين في دول الخليج بينهم أطفال، فقبل وصولها لميناء سفاجا البحري بنصف ساعة في إحدى رحلاتها القادمة من ميناء جدة السعودي اصطدمت بالشعاب المرجانية، ما أدى لدخول المياه وغرقها.

أوضح الطيب أن "سالم اكسبريس" حطامها تحول لحقول شعاب مرجانية مع مرور الزمن، حيث يقوم الغطاسون بالتجول داخل العبّارة وأركانها ومطاعمها وجراجها الذي يحوي مئات السيارات، موضحًا أنه من الممكن مشاهدة السفينة والوقوف على سطحها على بعد 14 مترًا، وصولًا إلى قاعها الذي يصل لـ30 مترًا.

تابع" أن ما حدث لتلك السفينة لا ينسي ومازال يقص ويحكي لحميع هواة الغوص قبل قيامهم بالغطس لمشاهدتها، حتي أنها كانت ترفع علم دولة بنما، ومملوكة لشركة "سما تورز" للملاحة، بعد اصطدامها بحقل للشعاب المرجانية لقي 476 شخصًا مصرعهم.

وأكد الطيب أنه من الأشياء الشهيرة في سالم اكسبريس، القبطان حسن مورو، ربّان السفينة، مؤكدًا أنه اسمًا لا يزال شهيرًا في عالم البحار، فهو مشهود له بالكفاءة العالية، متذكرًا موقفه قبل غرق السفينة حينما أبلغ ميناء سفاجا في الحادية عشر مساءً بغرق العبّارة وأنه سيدخل منطقة الشمندورات خلال نصف ساعة.

وتابع "بعد قرابة 5 دقائق من الاتصال أرسل رسالة استغاثة تفيد جنوح السفينة لاصطدامها بحقل شعاب مرجانية أدى إلى فتح بابها الأمامي، ما أدى لتسرب المياه بداخلها، حيث أرسل الربّان حسن مورو، رسالة استغاثة أخرى يطلب فيها الإنقاذ لميل السفينة 14 درجة ليبتلع السمك 476 شخصًا من إجمالي 624 راكبًا كانوا في رحلة الحياة إلاّ أن الموت كان له رأي آخر بانتظاره على شط الإهمال..!

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