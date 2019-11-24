غدًا انطلاق مؤتمر لجنة الخبراء للمكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن انطلاق الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا؛ تحت عنوان "اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال إفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي" وذلك غدًا الأثنين وتستمر فعاليات المؤتمر حتى الخميس 28 نوفمبر بمدينة أسوان.



وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن استضافة المؤتمر تأتي في ضوء التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الحكومية الدولية الأفريقية وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



كما أكدت وزيرة التخطيط أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية نظرًا لمساهمتها في انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة في ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية.



وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بشأن ترتيبات استضافة الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا.



وتشارك بالمؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لأفريقيا وهى مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيانات تابعة للقطاع الخاص.