استقرار سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار استقرارا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، حيث سجل السعر طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي 16.05 جنيه للشراء،16.15 جنيه للبيع.



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