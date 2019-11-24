الأمم المتحدة توقف التعامل مع منظمة خيرية لإدانة رئيسها باستغلال الأطفال جنسيا

قررت الأمم المتحدة وقف العمل مؤقتا مع فرع مؤسسة كاريتاس انترناسوناليس في وسط أفريقيا بعد اتهام مدير الجمعية الكاثوليكية الخيرية باستغلال الاطفال جنسيا.



جاء قرار الأمم المتحدة بعدما كشفت التقارير الإعلامية أن الأب لوك ديلفت عين لتولي دور مهم في كاريتاس على الرغم من الإدانة السابقة له بالإساءة للأطفال فى أوروبا، وتم تنحيته من منصبه بعدما كشفت التقارير الاتهامات الجديدة ضده لرؤسائه قى مؤسسة ساليسسانس اوف دون بوسكو وهى مؤسسة أنشئت خصيصا لحماية الأطفال.



وقال نائب المتحدث باسم الوكالة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة جينس لايرك - في تصريحات صحفية - إن العمل مع المؤسسة الخيرية فى وسط أفريقيا سيتم تعليقه مؤقتا مع استمرار التحقيقات مع دلفت.