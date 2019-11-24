أمريكا تحظر جميع أنواع التبغ ذات النكهة

وافق المشرعون في ولاية ماساتشوستس الأمريكية على مجموعة شاملة من القيود على استخدام منتجات التبغ وفى حالة تحويلها لقانون فإنها ستجعل القوانين المتعلقة بالتبغ أكثر صرامة فى الولايات المتحدة.



وتمت الموافقة على مشروع القانون في مجلسي النواب والشيوخ في الولاية بأغلبية ساحقة حيث حظى بتأييد 32 عضوا مقابل معارضة 6 فى مجلس الشيوخ، بينما وافق عليه فى مجلس النواب 127 عضوا مقابل معارضة 31 عضوا وتمت الموافقة على نسخة توافقية للمشروع فى المجلسين بأغلبية 119 مقابل 33 صوتا، وتم رفع المشروع لحاكم الولاية الجمهوري تشارلي بيكر.



وسيجرم القانون المنتظر كل منتجات التبغ بما فيها سجائر المنثول والسجائر الإليكترونية ذات النكهات المختلفة ويفرض ضريبة إضافية بنسبة 75% على السجائر العادية التى تباع فى الولاية.



ووصف مناصرو مشروع القانون النسخة النهائية التى تم إقرارها بأنها محاولة لمنع استخدام الشباب الصغير لمنتجات التبغ.