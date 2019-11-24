"هواوي" تستورد معدات يابانية بـ 10 مليارات دولار

قال رئيس شركة هواوى تكنولوجيا ليانج هوا إن القطع التي أنتجتها الشركات اليابانية من المنتظر أن تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار فى عام 2019، حيث يأمل فى أن تعزز العلاقات مع هذه الشركات فى الوقت الذى وضعتها الولايات المتحدة فى القائمة السوداء، ويمثل هذا المبلغ زيادة بأكثر من 50% من المبلغ المسجل فى العام الماضى.



وأضاف ليانج، فى تصريحات لوسائل الإعلام فى طوكيو، أن المصنعين اليابانيين لديهم قوى متنوعة فيما يتعلق بالمكونات والمواد التى تستخدم فى محطات الاتصالات والتليفونات الذكية.



وأكد رئيس الشركة أن هواوي والشركات اليابانية تتمتع بعلاقة ودية مشتركة، وأعرب عن رغبته فى زيادة التعاون فى تطوير الجيل القادم من التكنولوجيا، وقال إن هواوي تتوقع أن تشهد المزيد من النمو فى المكونات القادمة من الشركات اليابانية فى عام 2020.