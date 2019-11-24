سفينة إنزال روسية ضخمة تتجه إلى ميناء طرطوس السوري

دخلت سفينة الإنزال الكبيرة التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي "آزوف" مياه البحر المتوسط حيث عبرت السفينة أمس السبت مضيق البوسفور ودردنيل، ودخلت إلى المتوسط.



وذكرت أن "آزوف" تتجه إلى ميناء طرطوس السوري، حيث توجد قاعدة اللوجستيات التابعة للبحرية الروسية في البحر المتوسط ويبدو أن السفينة محملة بشكل كبير.



وهذه هي المرة الثالثة التي تذهب فيها "آزوف" إلى سوريا في الشهرين الأخيرين الماضيين والخامسة خلال العام.



وكانت سفينة الإنقاذ "شاختيور" التابعة لأسطول البحر الأسود قد وصلت يوم الخميس الماضي إلى البحر المتوسط.