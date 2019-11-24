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فن

انتهاء تصوير "أشباح أوروبا" أواخر ديسمبر

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:07 ص
أشباح أوروبا
أشباح أوروبا
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يكثف المخرج محمد عبد الرحمن حماقي حاليا ساعات تصوير المشاهد المتبقية لفيلم "أشباح أوروبا" بطولته النجمة هيفاء وهبي في عدة مناطق متفرقة بالقاهرة، قبل التوجه إلى بلغاريا أوائل ديسمبر المقبل؛ لتصوير المشاهد الخارجية،على أن يتم الانتهاء من مشاهد العمل بالكامل أواخر الشهر المقبل؛ ليدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج والميكساج تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائي في موسم إجازة منتصف العام 2020.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليء بمشاهد المطاردات والأكشن والمغامرات، حول ثلاث شخصيات تعيش في دولة أوروبية بينما يعيش أشقاؤهم في منطقة شعبية بمصر.

وتتلقى هيفاء وهبي وعدد من فريق عمل الفيلم مجموعة من تدريبات الحركة على أيدي متخصصين؛ لتنفيذ تصوير مشاهد الأكشن والمطاردات بإتقان بما يتناسب مع أحداث الفيلم.

وتظهر هيفاء وهبي خلال أحداث الفيلم بشخصيتين "شقيقتان توأم"، إحداهما تعيش في دولة أوروبية في حين تعيش الأخرى في حارة شعبية، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد عودتها من الخارج، بينما يجسد الفنان أحمد الفيشاوي شخصيتين وهما شقيقين توأم الأول يعيش في إحدى الدول الأوروبية والثاني في مصر، ويتورط الفيشاوي مع هيفاء خلال أحداث العمل في أزمة صعبة، أما الفنان مصطفى خاطر فيجسد خلال أحداث العمل شخصية مهندس كمبيوتر.

وانتهى فريق عمل الفيلم من تصوير عدد كبير من مشاهد العمل في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل واستديو مصر ومناطق متفرقة بالقاهرة في الحطابة والقلعة ووسط البلد.

فيلم "أشباح أوروبا" تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعدا للمخرجين معتز التوني ومحمد ياسين، وبطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، بيومي فؤاد، أحمد داود وعدد من ضيوف الشرف.

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