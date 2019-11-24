مشاركة السيسي في منتدى الاستثمار بإفريقيا الأبرز بالصحف

سلطت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، الضوء على المشاركة الفعالة للرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات منتدى الاستثمار في إفريقيا 2019، حيث أبرزت دعوة الرئيس السيسي للمستثمرين العالميين والدوليين والإقليميين والمحليين ومؤسسات التمويل إلى ضخ استثمارات في مصر ودول إفريقيا.



واهتمت الصحف بما شهدته فعاليات مؤتمر أفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس من التوقيع على 11 اتفاقية تنموية واستثمارية بقيمة 3 مليارات دولار شملت اتفاقيات تعاون استثماري بين مصر وكل من جيبوتي وأنجولا واتفاقيات تنموية مع كل من الكويت وفرنسا والصين وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع اليوم الثاني والأخيرة لمنتدى الاستثمار في إفريقيا 2019، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة برعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ونقلت الصحف عن الرئيس السيسي قوله - خلال المنتدى - إن قضية التنمية حق من حقوق الإنسان كونها تغير حياة الناس إلى الأفضل، وتعطى آمالا وفرصا حقيقية للحياة، مضيفا أن حضور الدول الإفريقية والمستثمرين العالميين والدوليين والإقليميين والمحليين والبنوك ومؤسسات التمويل فى المنتدى يعكس إرادة حقيقية للعمل فى إفريقيا، موضحا أن الرئيس السيسي طالب بضخ استثمارات ليس فقط فى مصر وإنما في إفريقيا أيضا.



وأوردت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسي أكد - تعقيبا على أسئلة المستثمرين بجلسة المائدة المستديرة بمنتدى الاستثمار في إفريقيا 2019 - أن مصر تجابه الفساد بكل أشكاله وصوره من خلال الرقمنة ودعم المؤسسات التى تكافح الفساد، مشددا على أن مصر لن تسمح بالفساد والفاسدين فيها.



ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي القول إن ضعف الإدارة فساد وعدم القدرة على العمل الجيد فساد وضعف التعليم فساد والإدارة السياسية الضعيفة أو المترددة فساد.



وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي التقى على هامش المنتدى أمس سوما تشاكر ابارتى رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وجو كايزر رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز الألمانية، حيث أكد الرئيس تقدير مصر للتعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال مساهمته في تمويل العديد من المشروعات التنموية، مرحب بمشاركة البنك فى أعمال مؤتمر إفريقيا 2019 التي تأتي في إطار جهوده لدعم القطاعات التنموية المختلفة بالقارة.



وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات معالجة وتحلية المياه، مثمنا ثقة البنك الأوروبي في تمويل برامج ومشروعات تدعم هذا الاتجاه فى مصر وتعمل على تعظيم دور القطاعين العام والخاص فى هذا الإطار لاسيما عقب حصول مصر على وضعية دولة عمليات للبنك منذ عام 2015.



وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة (الأخبار) تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته أمس بجلسة (إفريقيا تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص) - أن مصر مرت على مدار السنوات الخمس الماضية بظروف استثنائية كان يتوجب معها تحمل الدولة العبء الأكبر في القيام بمشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية كانت تفوق إمكانات القطاع الخاص وهذه المشروعات هي التي مهدت البيئة المناسبة، وهي التي يعتمد عليها القطاع الخاص فى استثماراته الحالية والمستقبلية حيث مهدت الطريق للقطاع الخاص للقيام بالاستثمارات اللازمة.



وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولي أوضح أن القطاع الخاص بدأ منذ فترة بالفعل في الإسهام الفعال في النشاط الاقتصادي من خلال مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأيضا من خلال مشروعات مهمة أخرى مثل مشروع (بنبان) للطاقة الشمسة.



وذكرت صحيفة (الأخبار) أن رئيس مجلس الوزراء شهد توقيع 11 اتفاقية والإعلان عن استثمارات جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار فى افريقيا 2019، مشيرة إلى أن الاتفاقيات انقسمت ما بين اتفاقيات تعاون استثماري لمصر مع كل من جيبوتى وانجولا واتفاقيات تنموية لمصر مع كل من الكويت وفرنسا والصين وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



إلى ذلك نشرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان (المنتدى يبدأ فعالياته الشهر المقبل.. شباب العالم ينتظر انطلاق النسخة الثالثة)، وقالت: السلام والتنمية والإبداع ثلاثة محاور رئيسية جمعت الشباب من مختلف أنحاء العالم ليتعارفوا ويتبادلوا الحوار البناء حول تلك الموضوعات ويصلوا معا إلى توصيات قابلة للتنفيذ وخلال أيام معدودة تفتح أبواب النقاش وقنوات الاتصال المتنوعة بين شباب العالم وقادته من مختلف الجنسيات ومختلف المستويات الإقليمية والدولية وهو ما يشكل فرصة حقيقية لهؤلاء الشباب لتصل أصواتهم وأفكارهم.



وأضافت الصحيفة أن اللقاء يتيح منصة للتعبير عن وجهات النظر وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل وفى شهر ديسمبر المقبل وعلى مدى أربعة أيام تمتد من 14 إلى 17 تنطلق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذى يأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتدى - في نسخته الثالثة - يضع منتدى شباب العالم على أجندته عدة موضوعات تتعلق بالثورة الصناعية والأمن الغذائى والتحديات البيئية والذكاء الاصطناعى وسلسلة الكتل وتمكين المرأة والفن والسينما والثورة الصناعية والأمن الغذائي، بالإضافة لتنفيذ نموذج الاتحاد من أجل المتوسط ؛ وذلك لمواكبة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، حيث سيتم تمثيل دول الاتحاد الأوروبى ودول شرق وجنوب المتوسط من قبل الشباب من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية على الصعيد الإقليمي.





اقتصاديا، نقلت صحيفة (الأخبار) عن تقرير لوزارة البترول خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي الحالي إنه تم تحقيق 14 اكتشافا جديدا منها 4 غاز و10 زيت بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل.



وأضافت الصحيفة أن التقرير أشار إلى أنه تم توقيع 3 اتفاقيات جديدة، تشمل اتفاقيتين لهيئة البترول فى مناطق جنوب شرق ابو سنان جنوب شرق رأس قطارة بمنطقة الصحراء الغربية بحد أدنى للاستثمارات حوالى 4 ملايين دولار وحفر 4 آبار واتفاقية للشركة العامة للبترول فى منطقة خير بالصحراء الشرقية، كما تم توقيع 6 عقود تنمية بمناطق جنوب دسوق شرق البحرية خالدة غرب كنايس وشمال الصالحية بمنح توقيع حوالى مليوني دولار وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 25 اتفاقية التزام بترولية بإجمالى منح توقيع غير مستردة أكثر من 281 مليون دولار وبحد أدنى للاستثمارات حوالي 2.43 مليار دولار وحفر 150 بئرا.



وفي السياق، أوردت صحيفة (الأخبار) أن وزير التجارة والصناعة أكد - خلال مشاركته فى جلسة تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعي في إفريقيا بمنتدى الاستثمار في إفريقيا 2019 - حرص مصر على دعم جهود التنمية فى القارة الأفريقية وتطوير آليات التكامل والاندماج الإفريقي لضمان موقع جديد للقارة الإفريقية على خريطة الاقتصاد العالمي؛ الأمر الذي يسهم في ضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لكافة دول وشعوب القارة السمراء.



ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن ورشة عمل (صنع في إفريقيا)، التي اختتمت فعالياتها أمس الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمثل اللبنة الأولى لبدء تنفيذ حلم التكامل الصناعي الإفريقي أحد أهم محاور أجندة إفريقيا 2063، حيث تم التوصل إلى خارطة طريق واضحة المعالم لتنمية عمليات التصنيع فى دول القارة من خلال الشراكة القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الدول الافريقية.



وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزير الآثار أعلن - في مؤتمر صحفي أمس بجبانة البوباسطيون - تفاصيل الكشف الآثري الجديد للبعثة المصرية عن خبيئة للمومياوات والحيوانات والطيور المقدسة إلى جانب 5 مومياوات لقطط ضخمة رجحت الدراسات الأولية أن تكون لأشبال أسود صغيرة.



وقال الوزير - بحضور سفراء الدول الاجنبية ورؤساء البعثات العاملة بمصر - إنه تم اكتشاف الغرفة أثناء العمل بجبانة الحيوانات بجوار المكان الذى اكتشفت به مقابر لكبار رجال الدولة، كاشفا عن أن نتائج الأشعة السينية والدراسات العلمية المبدئية - التي أجريت على اثنتين منها على يد الدكتورة سليمة اكرام والدكتور ريتشارد ريج - أثبتت بنسبة 95% أنهما مومياوان لأشبال أسود صغيرة تبلغ من العمر حوالى 8 أشهر، وأنه سيتم إجراء المزيد من الدراسات للتأكد بنسبة 100% من النتائج المبدئية.