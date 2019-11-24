اعتراض صواريخ باليستية أطلقها الحوثيين صوب مدينة يمنية

اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي صوب مدينة المخا بالساحل الغربي.



ونقلت قناة العربية الإخبارية اليوم الأحد، عن مصادر عسكرية قولها إن الميليشيات الحوثية أطلقت عددا من الصواريخ صوب مدينة المخا، وتمكنت دفاعات الباتريوت من اعتراضها، فيما أسقطت طائرتين مسيرتين للميليشيات، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة.



يأتي هذا التطور الخطير بعد يوم واحد على إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفث، لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في الحديدة.



وشن طيران التحالف أمس عدة غارات على مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي في مناطق متفرقة شمال محافظة حجة شمالي غرب اليمن مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى تدمير مواقع لهذه المليشيات.