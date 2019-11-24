طلب مناقشة عامة للحكومة بشأن زيادة أعداد المتفوقين رياضيا

تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة، فى استيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة أعداد المتفوقين رياضيا على مستوى الجمهورية، للنهوض بالرياضة المصرية وتخريج جيل جديد يثرى الرياضة فى مصر، خاصة بعدما أصبحت العديد من الدول تعتمد عليها كمصدر أساسى للاستثمار.



وأوضح طوبيا، أن عدم توافر المدارس بالشكل المناسب على مستوى الجمهورية يمثل صعوبة لأى رياضى متميز فى استكمال مشواره ما بين التعليم والرياضة، وخير دليل على ذلك أن هناك لاعبيين دوليين لم يتمكنوا من إتمام مرحلة دراستهم الجامعية على سبيل المثال، وعلى النقيض هناك نماذج رياضية متميزة حُرمت من استكمال مشوارها الرياضى بعد تفضيل إتمام الدراسة، وفى كلتا الحالتين يمثل هذا الأمر إعاقة لأى متميز فى مجال الرياضة.



وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة زيادة أعداد مدارس المتفوقين رياضيا على مستوى الجمهورية بشكل يضمن تحقيق التوازن بما لا يحرم الرياضى المميز من إتمام دراسته، أو العكس، ويحرم الملاعب والرياضة المصرية من نموذج كان متوقع له مستقبل مشرق فى مجال الرياضة، مؤكدا، أن الرياضة أصبحت استثمار، وهناك دول تعتمد عليها بشكل أساسى، وعلى مصر أن تواكب هذا التطور فى مجال الاستثمار الرياضي.