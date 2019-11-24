الأحد 24 نوفمبر 2019 الموافق 27 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء الاقتراع بانتخابات هونج كونج بأعداد قياسية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
توجهت أعداد قياسية من الناخبين في هونج كونج إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، للتصويت في انتخابات مجالس المقاطعات، وهو حدث يعتبر على نطاق واسع بمثابة استفتاء على أشهر من الاحتجاجات التي أثارت اضطرابات في المستعمرة البريطانية السابقة منذ أوائل يونيو.

وبدأت طوابير طويلة تتشكل أمام مراكز الاقتراع في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، في الوقت الذي تمركزت فيه شرطة مكافحة الشغب بالقرب من مراكز الاقتراع تحسبا لحدوث أي اضطرابات.

ويتنافس أكثر من 1100 مرشح على 452 مقعدا في مجالس المقاطعات بالمدينة في انتخابات تمثل أدنى درجات سلم الحكم شبه الديمقراطي في هونج كونج.

كان أكثر من 720 ألف شخص قد أدلوا بأصواتهم، وكانت نسبة إقبال الناخبين أكثر من ضعف معدل آخر دورتين انتخابيتين لمجالس المقاطعات.

وقال موظف مصرفي يبلغ من العمر 26 عاما بعد الإدلاء بصوته "الانتخابات هي الفرصة الأخيرة للتعبير عن رأينا.
لقد فرضت الحكومة حظرا على معظم الاحتجاجات".

وأضاف: "في الانتخابات الأخيرة، لم يكن هناك سوى مرشحين موالين لبكين في منطقتنا. هذه المرة هناك أيضا مرشح ديمقراطي. هناك شيء تغير".

وقال جيسون، صحفي مستقل يبلغ من العمر 30 عامًا، انتظر اكثر من ساعة أمام أحد مراكز الاقتراع في هونج كونج "حتى لو انتظرت لفترة أطول. نريد الديمقراطية ووضع حد لعنف الشرطة".

ولم يتضح بعد كيف ستتأثر الانتخابات بعد الكشف مؤخرا في وسائل الإعلام الأسترالية عن تدخل عملاء صينيين سريين في سياسة هونج كونج عمدا.

وتعد هذه أحدث فضيحة في موسم الانتخابات المفعم بالأحداث بالفعل، والذي شهد تعرض مرشحين على طرفي الطيف السياسي لهجمات على أيدي مسلحين.

وإذا كان أداء المرشحين المؤيدين للديمقراطية في الانتخابات جيدًا اليوم الأحد، فسيشير ذلك إلى أن سكان هونج كونج يقفون بقوة خلف حركة الاحتجاج.

وتسود احتجاجات عنيفة هونج كونج، المركز المالي الآسيوي، منذ خمسة أشهر، اعتراضا على مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم مطلوبين للمحاكمة في البر الرئيسي، الصين. وقد تم سحب مشروع القانون.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

كيف حاول "الإخوان" اختطاف فوز المنتخب الأولمبي؟

منذ ساعة و 15 دقيقة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 24 نوفمبر 2019

منذ حوالي 6 ساعات

الإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية تامة الصنع لـ8.9 مليار دولار

منذ حوالي 11 ساعة

محمد الباز يرد على أكاذيب المحامي "الضلالي" أحمد البحقيري

الصور

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

حنان ترك: فيفي عبده وراء قراري بالانفصال ليلة الزفاف

نقيب الممثلين يرد على شائعة وفاة الفنان حسن حسنى

"هوس الموبايلات" يكلف المصريين مليار دولار خلال 8 أشهر

محمد الباز يرد على أكاذيب المحامي "الضلالي" أحمد البحقيري

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

تطور مذهل للقاح ضد الإسهال ينقذ حياة العديد من الأطفال

4 مأكولات تسبب نوبات الصداع

كيفية حماية نفسك من الإصابة بالسرطان

5 أشياء تجنبها عن الشعور بالصداع النصفي

الرئيس نيوز

بالأسماء.. "الديهي" يكشف عن خلية تحرض ضد مصر بتمويل قطري

زوجة شقيق معتز مطر: "جاب لأهله العار"

الرجاء يطيح بالوداد المغربي من البطولة العربية برباعية

"اقتران كوكبي المُشترى والزهرة" ظاهرة فلكية تُرى بالعين المجردة غداً

منوعات

دراسة: ارتفاع سرعة الرياح السطحية فى العالم منذ عام 2010

تكلفة الرحلة بمروحية شركة أوبر أقل تكلفة من الرحلة بسيارتها

علماء يكشفون حساب عمر الكلاب مقارنة بالبشر

حكاية صورة.. اسلام: قطار حكم علىّ بالموت ومصنع ملابس أعادنى للحياة

كشكول

إقبال كبير على جناح مدارس النيل المصرية بمعرض Child Expo

لجنة لمراجعة احتياجات "اقتصاد منزلى" للحصول على الجودة

"علام": 60% من المدارس الخاصة لا تستطيع تحمل تكلفة توصيل الإنترنت

بالفيديو.. طلاب الروضة بالأزهر يقدمون شرحًا عمليًا لفقه العبادات

إسلام سياسي

تقرير يكشف جرائم الاتراك والعثمانيين ضد مصر على مدار التاريخ

هجوم إخواني على أيمن نور بسبب سوزان مبارك

الإخوان تواصل دعمها للمقاول الأجير.. تفاصيل خطة الجماعة الجديدة

عائشة خيرت الشاطر.. متاجرة إخوانية جديدة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
كل هذا المرار.. فى بنى مزار
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
المزيد

الثقافة

اليوم.. افتتاح معرض الخط العربى "نبض القلم" ببيت السنارى

فعاليات مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية اليوم

ألكسندر بيك.. مراسلًا حربيًا فى "قصة الرعب والجرأة"

صدور طبعة جديدة لكتاب "أوغاريت والعهد القديم" عن دار التكوين

صفحتنا ع الفيس بوك