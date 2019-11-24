"التخطيط": 862 مليار جنيه استثمارات بقطاع الكهرباء

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن حجم الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع الكهرباء تبلغ 862 مليار جنيه خلال الفترة بين عامي 20182019-20212022، بنسبة 14.7% من جملة استثمارات الخطة متوسطة المدي.



وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن استثمارات قطاع الكهرباء تتطور خلال أعوام الخطة من 133.1 مليار جنيه خلال عام 2018-2019 تمثل نسبة 14.1% من جملة الاستثمارات إلي 179.8 مليار جنيه في عام 2019-2020 تمثل بنسبة 14.5%، ثم 235.6 مليار جنيه بنسبة 14.7%، وصولًا إلى 313.4 مليار جنيه بنسبة 15% من جملة الاستثمارات بحلول عام 2021-2022.



ولفتت الوزارة، إلى استحواذ الشركات العامة على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات المستهدفة بنسبة 43.7%، يليها القطاع الخاص بنسبة 39.7%، ثم الهيئات الاقتصادية 14.1%، والجهاز الحكومي 2.5%.