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مصر

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 24 درجة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:04 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب كما تنشط على البحر المتوسط وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 14 24
شبين الكوم 14 24
طنطا 13 24
دمنهور 13 25
الإسكندرية 12 26
بلطيم 14 25
مطروح 11 26
السلوم 12 26
سيوة 11 27
بورسعيد 16 23
دمياط 15 23
الزقازيق 13 24
الإسماعيلية 11 24
السويس 12 24
العريش 09 23
رفح 09 23
رأس سدر 14 25
نخل 03 21
نويبع 18 24
طابا 15 22
كاترين 05 21
الطور 14 24
شرم الشيخ 19 26
الغردقة 17 27
مرسى علم 18 27
الفيوم 12 25
بنى سويف 11 25
المنيا 11 25
أسيوط 11 27
سوهاج 13 27
قنا 14 27
الأقصر 15 28
أسوان 16 28
أبوسمبل 15 27
الوادى الجديد 13 28
شلاتين 20 29
أبو رماد 21 28
حلايب 22 26
رأس حدربة 22 26

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