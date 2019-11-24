"نيسان" تطرح 5 موديلات جديدة

تخطط شركة نيسان اليابانية لطرح خمس موديلات جديدة من السيارات في الأسواق اليابانية العام المالي المقبل الذي يبدأ في أول أبريل، وفقا لما أوردته صحيفة ياموري اليابانية اليوم الأحد نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها.



وذكرت ياموري أنه ستكون المرة الأولى منذ عام 2013 التي ستطرح فيها نيسان هذا العدد الكبير من الموديلات الجديدة.



وقالت الصحيفة اليابانية إن الشركة تعتزم أيضا طرح سيارات تستخدم انظمتها الخاصة بالسيارات الهجينة في الصين وأوروبا في العام المالي 2021 وبعد ذلك في الولايات المتحدة.