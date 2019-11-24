اليوم.. افتتاح معرض الخط العربى "نبض القلم" ببيت السنارى

يفتتح ببيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي، في السادسة مساء اليوم الأحد٬ معرضًا فنيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان "نبض القلم" للخط العربي.



ويفُتتح المعرض تحت رعاية مكتبة الإسكندرية وبحضور الفنان خضير البورسعيدي رئيس الجمعية المصرية العامة للخط ونقيب الخطاطين ومجموعة كبيرة من الفنانين ورجال الثقافة والإبداع.



ويضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية واللوحات التي يتجاوز عددها الثمانين عملًا، وتعرض آيات وأقوال وحِكَم، وهي تجمع بين الأسلوب الكلاسيكي والحديث والألوان، وتوضح السمات الأساسية للخط العربي من تناظر، وانسجام، وإحكام لترتيب الكلمات، وتركيب وحسن توزيع.



يشارك في المعرض مجموعة متميزة من أساتذة وفناني وفنانات الخط العربي والزخرفة والفنون التشكيلية من 18 محافظة مصرية و7 دول عربية وإفريقية وأوروبية وآسيوية، بالإضافة إلى أساتذة من كليات الفنون ومشاركات لفنانين وفنانات محترفين لفنون الخط العربي حاصلين على العديد من التكريمات والجوائز داخل مصر وخارجها.



يأتي المعرض في ضوء الاهتمام بالخط العربي كأحد الفنون الجميلة التي تتميّز بقدرتها على تربية الذوق ورهافة الحس. فيعتبر الخط مجالًا مهمًا لتعليم بعض القيم الأخلاقية والمثل النابعة من التراث، حيث يمكن صياغته بطرق جمالية تتنوّع بتنوُّع الخطوط، فضلًا عن التركيبات الفنيّة وقدرة الحرف للتشكّل مع التكوينات والفراغات والألوان لتُكوِّن لوحة فنيّة جميلة بالشكل والمضمون، ولذا لابد من الاهتمام بهذا الفن والربط بينه وبين فنون اللغة العربية الأخرى من بلاغة وشعر وبيان، للحفاظ على إرث اللغة.