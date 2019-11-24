تقرير رسمى: كفر الشيخ ودمياط الأعلى إنفاقًا على خدمات الصحة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أقل نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية للأسرة المصرية كانت في محافظات الحدود بـ 6.5%، تليها محافظة الأقصر بنسبة 7.5%، ثم محافظة الإسماعيلية 7.8%، ثم محافظة المنوفية 8.1%، ثم محافظتي القاهرة وسوهاج 8.2%.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن أعلى إنفاق للأسرة المصرية على الخدمات والرعاية الصحية كان في محافظة كفر الشيخ بنسبة 12.8%، تليها محافظة دمياط بنسبة 12.2%، ثم محافظة البحيرة بنسبة 12%.



يذكر أن متوسط إنفاق الأسرة المصرية علي مستوي الجمهورية بشكل عام سنويًا علي الخدمات الصحية يشكل 9.9% إلي إجمالي الإنفاق الكلي وفقًا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2018، وبقيمة 5095.2 جنيه سنويًا، منها 55.5% إنفاق علي المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، 28.6% على خدمات مرضى العيادات الخارجية و15.9% نسبة الإنفاق على خدمات المستشفيات.