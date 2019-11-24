إنفوجراف.. التخطيط: تقدم ترتيب مصر اقتصاديًا بتقرير البنك الأوروبى

ذكرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أشاد في أحدث تقاريره بما حققته مصر من تحسنًا في 5 مؤشرات يقوم عليها تقرير 2019-2020، وهي التنافسية والحوكمة والاقتصاد الأخضر والمرونة والتكامل، فيما استقرت درجتها في مؤشر الشمول.



وأضافت الوزارة، وفقًا لإنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حول شهادة المؤسسات الأجنبية الدولية بشأن أداء الاقتصاد المصري، أن وكالة بلومبرج الأمريكية صنفت الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداء علي مستوي العالم في عام 2019، بعد أن كان ثاني أسوأ أداء على مستوى الشرق الأوسط في عام 2015.



وفي سياق متصل، اعتبر جيمس زان مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة الأمم المتحدة، مصر الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي في القارة الإفريقية خلال النصف الأول من عام 2019، موضحًا أنها جذبت 3.6 مليار دولار من الاستثمارات في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.